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Спасенные в Челябинске лев и леопард продолжили полет в ТанзаниюСпасенные в Челябинске лев и леопард продолжили полет в Танзанию

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Спасенные в Челябинске лев и леопард продолжили полет в Танзанию


27.10.2021 20:21
Спасенные в Челябинске лев и леопард продолжили полет в ТанзаниюФото: pchela.news

После многочасовой задержки в пути частный спецборт со львенком Симбой и леопардом Евой, спасенными в Челябинске, продолжил полет в Танзанию, передает агентство "Интерфакс".

В качестве организатора репатриации животных выступает АО "Русская медная компания" (РМК).

Как пояснили в компании, задержка была связана с многочасовым ожиданием на вылет из аэропорта Саудовской Аравии. Воздушное судно, вылетевшее из Челябинска во вторник, приземлилось там из-за форс-мажорных обстоятельств. Сложности удалось преодолеть, и борт поднялся в воздух, направившись к Африке.

Предполагается, что путь до аэропорта "Килиманджаро" в Танзании продлится около пяти часов, отметили организаторы рейса. Пресс-служба РМК продолжает следить за процессом, публикуя видеоматериалы и отчеты. Судя по записям, которые предоставили журналистам, сотрудникам компании пришлось провести ночь на борту самолета. Власти Саудовской Аравии не разрешили им покинуть воздушное судно из-за отсутствия ПЦР-теста у нескольких россиян.

Кроме того, пришлось пересматривать маршрут в связи с обострением обстановки в Судане, где военные осуществили государственный переворот. В результате самолет получил разрешение от соответствующих органов Кении, через которую проложили дальнейший путь до Танзании.

Сопровождающий хищников челябинский зоозащитник Карен Даллакян сообщает, что оба животных находятся в достаточно комфортных условиях. По его словам, Ева и Симба переносят путешествие хорошо.

Предполагается, что звери будут проживать в специальном реабилитационном центре Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center, который находится в городе Моши. Климат Танзании идеален для львов и леопардов, пояснил руководитель приюта для диких животных Спаси меня" Карен Даллакян. Симбе и Еве выделят большие огороженные вольеры, за ними будут наблюдать сотрудники центра.

Учитывая, что в Танзании, как и в РФ, дикие животные принадлежат государству, спасенным в Челябинске хищникам гарантирована нормальная жизнь. Даллакян подчеркнул, что его воспитанники больше никогда не окажутся в частные руки и не станут объектами для сафари.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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