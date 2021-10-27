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Спасенные в Челябинске лев и леопард продолжили полет в Танзанию
27.10.2021 20:21
Фото: pchela.news
После многочасовой задержки в пути частный спецборт со львенком Симбой и леопардом Евой, спасенными в Челябинске, продолжил полет в Танзанию, передает агентство "Интерфакс".
В качестве организатора репатриации животных выступает АО "Русская медная компания" (РМК).
Как пояснили в компании, задержка была связана с многочасовым ожиданием на вылет из аэропорта Саудовской Аравии. Воздушное судно, вылетевшее из Челябинска во вторник, приземлилось там из-за форс-мажорных обстоятельств. Сложности удалось преодолеть, и борт поднялся в воздух, направившись к Африке.
Предполагается, что путь до аэропорта "Килиманджаро" в Танзании продлится около пяти часов, отметили организаторы рейса. Пресс-служба РМК продолжает следить за процессом, публикуя видеоматериалы и отчеты. Судя по записям, которые предоставили журналистам, сотрудникам компании пришлось провести ночь на борту самолета. Власти Саудовской Аравии не разрешили им покинуть воздушное судно из-за отсутствия ПЦР-теста у нескольких россиян.
Кроме того, пришлось пересматривать маршрут в связи с обострением обстановки в Судане, где военные осуществили государственный переворот. В результате самолет получил разрешение от соответствующих органов Кении, через которую проложили дальнейший путь до Танзании.
Сопровождающий хищников челябинский зоозащитник Карен Даллакян сообщает, что оба животных находятся в достаточно комфортных условиях. По его словам, Ева и Симба переносят путешествие хорошо.
Предполагается, что звери будут проживать в специальном реабилитационном центре Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center, который находится в городе Моши. Климат Танзании идеален для львов и леопардов, пояснил руководитель приюта для диких животных Спаси меня" Карен Даллакян. Симбе и Еве выделят большие огороженные вольеры, за ними будут наблюдать сотрудники центра.
Учитывая, что в Танзании, как и в РФ, дикие животные принадлежат государству, спасенным в Челябинске хищникам гарантирована нормальная жизнь. Даллакян подчеркнул, что его воспитанники больше никогда не окажутся в частные руки и не станут объектами для сафари.
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