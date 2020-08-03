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В Мексике вновь убили журналиста
3.8.2020 12:44
Фото: st-s.pro
Погибший в штате Герреро на юго-западе страны Пабло Морругарес стал уже четвертым журналистом, убитым в Мексике с начала этого года.
Сотрудник портала PM Noticias был застрелен неизвестными в одном из ресторанов города Игуала.
Региональная комиссия по правам человека в своем Facebook обратилась к генеральной прокуратуре Мексики с призывом провести тщательное расследование и найти убийц журналиста. Сведений о том, что могло стать мотивом покушения, пока нет. По данным правозащитников, Пабло Морругарес стал уже четвертым журналистом, которого в этом году убили в Мексике.
По данным статистики, за период с 2000 года на территории этого латиноамериканского государства жертвами убийств стали уже свыше полутора сотен сотрудников СМИ. В прошлом году преступники расправились с более чем десятью журналистами.
99% правонарушений, совершенных в отношении журналистов, в Мексике остаются безнаказанными, указывает прокуратура, занимающаяся расследованием преступлений против свободы слова.
Ранее в Мексике мирный митинг, организованный студенческой общественностью, перерос в массовые беспорядки. Манифестация проходила в городе Чильпансинго - столице юго-западного штата Герреро, где шесть лет назад были убиты свыше сорока молодых людей. Люди настаивали на проведении тщательного и справедливого расследования трагедии.
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