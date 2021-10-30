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Тысячи жителей Судана вышли на акцию протеста
30.10.2021 21:51
Фото: lpcdn.ca
В столице Судана демонстранты требуют у военных восстановления гражданского правления в стране.
На улицы Хартума вышли несколько тысяч демонстрантов, передают зарубежные СМИ.
В руках активистов, которые прошли по центральным улицам столицы, были флаги Судана. Люди при этом скандировали призывы к военным, призывая их вернуть гражданское правительство. При этом в центре Хартума наблюдается повышенное количество силовиков. Помимо военных с оружием в городе можно увидеть бойцов военизированных "Сил быстрой поддержки", сыгравших большую роль в недавнем перевороте.
Силовики заблокировали демонстрантам путь к Министерству обороны. Нарушено сообщение со столичным аэропортом, а также перекрыты мосты, которые соединяют суданскую столицу с соседними Омдурманом и Северным Хартумом.
В ночь на субботу протестующие начали воздвигать баррикады на въездах в некоторые районы города. Создавая препятствия из кирпичей, камней и стволов деревьев, они надеются помешать силовикам войти в эти кварталы.
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