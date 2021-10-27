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Премьер-министр Судана смог вернуться в столичную резиденцию
27.10.2021 16:19
Фото: sudanjem.com
В Судане подтвердили сведения о возвращении в столицу премьер-министра страны Абдаллы Хамдука с супругой.
Как указано в Facebook канцелярии главы правительства, представитель руководства Судана смог вернуться в его резиденцию.
В сообщении отмечается, что Абдалла Хамдук и его жена, освобожденные из-под ареста, прибыли в Хартум под усиленной охраной, после чего возвратились в резиденцию премьера.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком, информирует пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.
Ранее в Вашингтоне отреагировали на арест членов переходного правительства Судана, включая Абдаллы Хамдука, которые были увезены военными в неизвестном направлении. Власти США объявили о приостановке выделения помощи африканской республике в размере $700 млн.
О принятии подобного решения заявили также в Берлине. С официальным комментарием из-за военного переворота в республике выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В минувший понедельник, 25 октября, военные Судана блокировали все въезды в столицу страны Хартум, задержав Хамдука и нескольких членов правительства. На фоне этих событий в столице начались массовые протестные акции, быстро переросшие в беспорядки. Во время столкновений с военными погибли по меньшей мере семь участников протестов.
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