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В США состоялись вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
30.10.2021 21:03
Фото: voennoedelo.com
ВМС Соединенных Штатов отчитались об успешном осуществлении испытаний твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты.
Первый этап испытаний состоялся в минувшем мае, передает агентство "Интерфакс".
Как пояснил вице-адмирал Джонни Вулф, являющийся ведущим разработчиком этой программы, американские военные действуют в соответствии с графиком летных испытаний полноразмерной гиперзвуковой ракеты.
22 октября очередное испытание гиперзвукового планирующего аппарата завершилось неудачей, информировала ранее пресс-служба Пентагона. По данным ведомства, запуск был произведен с тихоокеанского полигона на острове Кадьяк в штате Аляска. По данным специалистов, вышел из строя двухступенчатый ракетный ускоритель, который используется в целях разгона планирующего аппарата до гиперзвуковых скоростей, из-за чего аппарат рухнул в воду.
Система, которую продолжают разрабатывать в Соединенных Штатах, сможет поражать объекты на сверхдальних расстояниях. Предполагалось, что во время испытаний ракета преодолеет примерно 6,5 тыс. км.
Ранее NASA сообщало о выводе на орбиту исследовательского зонда Lucy, который предназначен для изучения троянских астероидов Юпитера. В рамках этой миссии специалисты могут получить доступ к данным, которые позволят значительно углубить и расширить знания о формировании планет и других тел Солнечной системы. Ракета-носитель Atlas V с аппаратом стартовала с комплекса на мысе Канаверал в штате Флорида.
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