ИнтерНовости - новости в стране и мире
Алма-атинские подростки пришли в школу в юбках после гибели одноклассника
Алма-атинские подростки пришли в школу в юбках после гибели одноклассника
Петербургские таможенники пресекли вывоз за рубеж икон XIX века
Петербургские таможенники пресекли вывоз за рубеж икон XIX века
В Ингушетии завели дело после смертельного ДТП
В Ингушетии завели дело после смертельного ДТП
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Кызыле задержали подозреваемого в убийстве двух девочекВ Кызыле задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Туристы из РФ отравились в отеле египетского курорта ХургадаТуристы из РФ отравились в отеле египетского курорта Хургада
В Томске скончалась бабушка, внук которой ухаживал за ней под видом врачаВ Томске скончалась бабушка, внук которой ухаживал за ней под видом врача
В первый день работы музея по QR-кодам сотрудник Эрмитажа ударил посетителяВ первый день работы музея по QR-кодам сотрудник Эрмитажа ударил посетителя
В США состоялись вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракетыВ США состоялись вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Ростовской области из-за коронавируса закрывают кафе и рестораны


30.10.2021 20:47
В Ростовской области из-за коронавируса закрывают кафе и рестораныФото: pointville.ag

Власти Ростовской области на период с 1 по 7 ноября вынуждены ввести дополнительные ограничения, сообщает управление информационной политики регионального правительства.

Как стало известно, в указанные дни будет приостановлена деятельность предприятий общепита.

Работать в этот период будут лишь организации, принимающие заказы дистанционно, а также обслуживающие на вынос. Эти компании смогут осуществлять и доставку заказов, отмечается в сообщении. Заведения на территории гостиниц, продолжат действовать при условии доставки в номера или работы на вынос. Ограничения не будут распространяться на предприятия общепита, которые находятся в пределах аэропорта "Платов".

В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области также приостанавливают свою деятельность непродовольственные магазины, кроме тех, где можно приобрести продукцию первой необходимости. Запрет затрагивает СПА, косметических и массажных салонов, бань, саун и соляриев, спортзалов и фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков, а также ряда других организаций.

Кроме того, в Ростовской области в течение недели не будут оказывать стоматологические и ветеринарные услуги, за исключением необходимости экстренных вмешательств.

Ранее Верховный суд Башкирии отказался удовлетворить коллективный иск, поданный местными активистами к главе республики и его администрации. Суть заявления заключалась в попытке оспорить объявленные ранее в регионе "коронавирусные" ограничения. Госучреждения культуры и массовые спортивные мероприятия в регионе разрешается посещать лишь с сертификатами о пройденной вакцинации, справками об уже перенесенном коронавирусе либо подтверждающим ПЦР-тестом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Алма-атинские подростки пришли в школу в юбках после гибели одноклассникаАлма-атинские подростки пришли в школу в юбках после гибели одноклассника
Болдуин целился в камеру, когда пуля ранила оператораБолдуин целился в камеру, когда пуля ранила оператора
Цукерберг объявил о переименовании Facebook в MetaЦукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta
Гражданина ФРГ признали виновным в шпионаже в пользу РоссииГражданина ФРГ признали виновным в шпионаже в пользу России
ООН: Власти Афганистана не разрешают ввоз гумпомощи из ТермезаООН: Власти Афганистана не разрешают ввоз гумпомощи из Термеза

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru