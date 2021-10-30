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В Ростовской области из-за коронавируса закрывают кафе и рестораны
30.10.2021 20:47
Фото: pointville.ag
Власти Ростовской области на период с 1 по 7 ноября вынуждены ввести дополнительные ограничения, сообщает управление информационной политики регионального правительства.
Как стало известно, в указанные дни будет приостановлена деятельность предприятий общепита.
Работать в этот период будут лишь организации, принимающие заказы дистанционно, а также обслуживающие на вынос. Эти компании смогут осуществлять и доставку заказов, отмечается в сообщении. Заведения на территории гостиниц, продолжат действовать при условии доставки в номера или работы на вынос. Ограничения не будут распространяться на предприятия общепита, которые находятся в пределах аэропорта "Платов".
В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области также приостанавливают свою деятельность непродовольственные магазины, кроме тех, где можно приобрести продукцию первой необходимости. Запрет затрагивает СПА, косметических и массажных салонов, бань, саун и соляриев, спортзалов и фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков, а также ряда других организаций.
Кроме того, в Ростовской области в течение недели не будут оказывать стоматологические и ветеринарные услуги, за исключением необходимости экстренных вмешательств.
Ранее Верховный суд Башкирии отказался удовлетворить коллективный иск, поданный местными активистами к главе республики и его администрации. Суть заявления заключалась в попытке оспорить объявленные ранее в регионе "коронавирусные" ограничения. Госучреждения культуры и массовые спортивные мероприятия в регионе разрешается посещать лишь с сертификатами о пройденной вакцинации, справками об уже перенесенном коронавирусе либо подтверждающим ПЦР-тестом.
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