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Башкирским активистам не удалось оспорить антиковидные ограничения


27.10.2021 21:16
Башкирским активистам не удалось оспорить антиковидные ограниченияФото: sledcom.ru

Верховный суд Башкирии отказался удовлетворить коллективныйо иск, поданный местными активистами к главе республики и его администрации.

Суть заявления заключалась в попытке оспорить объявленные ранее в регионе "коронавирусные" ограничения, передают российские СМИ.

Со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии отмечается, что в удовлетворении административного иска было отказано. Активисты в своем заявлении потребовали признать недействующим п. 12 приложения No 2 указа главы республики Башкортостан от 1 октября 2021 года, в соответствии с которым госучреждения культуры и массовые спортивные мероприятия разрешается посещать лишь с сертификатами о пройденной вакцинации, справками об уже перенесенном коронавирусе либо подтверждающим ПЦР-тестом.

Начиная с 12 октября подобные меры распространились на ТЦ, выставочные и концертные залы, частные музеи, библиотеки и кинотеатры, междугородние автобусы и пригородный поезд "Орлан". 18 октября начали действовать аналогичные правила, затрагивающие салоны красоты и СПА, бани, сауны и солярии, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны, а также кафе и рестораны, рассчитанные на более пятидесяти посетителей. 25 октября изменения вступили в силу на розничных рынках, за исключением продовольственных.

Напомним, в конце сентября в Туле суд отклонил иски работников оборонного предприятия, отстраненных из-за отказа от вакцинации. Двенадцать сотрудников АО "Щегловский вал" пытались признать незаконными действия администрации и требовали отмены соответствующего приказа. Заявители настаивали на том, чтобы их допустили к трудовой деятельности и хотели взыскать с руководства недополученный заработок, компенсацию за задержку выплаты зарплаты и нанесенный им моральный вред.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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