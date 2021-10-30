Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ингушетии завели дело после смертельного ДТП

30.10.2021 19:02

Фото: vk.com



Полиция Ингушетии направила в СУ СКР по региону материалы, собранные в ходе проверки после смертельной аварии в Назрани.



Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали женщина и новорожденный ребенок.



Трагедия случилась вечером минувшей пятницы, 29 октября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии. В ходе предварительного разбирательства установлено, что около 23:20 на федеральной трассе "Кавказ" столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и КАМАЗ.



По данным полиции, 34-летний водитель легкового транспортного средства допустил выезд на встречную полосу. В результате аварии смертельные ранения получили 36-летняя супруга и новорожденная дочь мужчины. Они скончались вскоре после того, как их доставили в лечебное учреждение.



Отмечается, что в машине ВАЗа также находились восемь несовершеннолетних детей водителя. Они получили незначительные повреждения - травмы, ссадины и ушибы.



По итогам проверки следственные органы завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух или более человек. Глава СКР Александр Бастрыкин отдал поручение руководителю регионального управления ведомства Андрею Коноводу доложить о ходе расследования.



Ранее правоохранительные органы Саратовской области сообщили о ДТП, жертвами которого стали три человека. В результате аварии также пострадал несовершеннолетний, его доставили в медицинское учреждение. ЧП случилось в районе 199-го километра трассы "Тамбов-Саратов", где зафиксировали лобовое столкновение машин "Лада Ларгус" и Hyundai.



Автор: Злата Богатова

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