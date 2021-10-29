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Под Саратовом три человека погибли в ДТП
29.10.2021 22:25
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Саратовской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, жертвами которого стали три человека.
В результате аварии также пострадал несовершеннолетний, его доставили в медицинское учреждение.
ДТП под Саратовом унесло жизни трех человек, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД. Трагедия случилась примерно в 12:30 по московскому времени в районе 199-го километра трассы "Тамбов-Саратов".
По данным ведомства, на дороге произошло лобовое столкновение машин "Лада Ларгус" и Hyundai. От полученных ранений на месте погибли водитель и пассажирка "Лады", а также водитель иномарки. В больницу экстренно доставили несовершеннолетнего, находившегося на пассажирском месте отечественного автомобиля.
Правоохранительные органы приступили к работе, выясняя причины и все обстоятельства смертельного ДТП.
Ранее российский пограничник погиб в аварии, которая случилась на юге Армении, еще один военнослужащий с ранениями доставлен в больницу. Грузовой автомобиль следовал по трассе Ереван — Мегри. Авария случилась на перевале Тигранашена, когда транспортное средство съехало с проезжей части, а потом упало в ущелье с высоты около 150 м.
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