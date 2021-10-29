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Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели делоПротив участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели дело
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Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели дело


16:18
Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели делоФото: livejournal.com

Следственные органы Санкт-Петербурга приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении 30-летней женщины, снявшейся частично обнаженной на фоне Исаакиевского собора.

Правоохранители считают, что своими действиями она могла оскорбить чувства верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

В отношении 30-летней жительницы Петербурга возбудили уголовного дело после провокационной фотосъемкии на фоне Исаакиевского собора. На кадрах молодая женщина запечатлена частично обнаженной.

Учитывая, что она находилась в тот момент рядом с православным храмом - ГМП "Исаакиевский собор", а также действовала публично и умышленно, демонстрируя явное неуважение к обществу, принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 148. Об этом сегодня передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное СУ СКР. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих, пояснили в ведомстве. Установлено, что фото- и видеозаписи, сделанные с участием фигурантки дела, были размещены в интернете.

Ранее власти Петербурга информировали о задержании местной жительницы, позировавшей на фоне православного храма в стрингах. Представители руководства Исаакиевского собора, прокомментировав инцидент, пояснили, что не планируют подавать какое-либо заявление в полицию в связи с публикацией этих фото.

Накануне в Москве огласили приговор участникам скандальной фотосессии на фоне собора Василия Блаженного. Столичный Тверской суд признал блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его приятельницу Анастасию Чистову виновными в оскорблении чувств верующих по той же ч. 1 ст. 148 УК. За публикацию снимка с имитацией орального секса, на котором девушка была в куртке с надписью "полиция", они получили наказание в виде десяти месяцев колонии.

До того Бобиева также признали виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законным распоряжениям полицейского). Предполагалось, что после истечения срока ареста молодого человека выдворят из РФ. Кроме того, ему нужно было выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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