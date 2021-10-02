Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Блогера, устроившего вульгарную съемку у храма в Москве, выдворят из РФ

2.10.2021 11:25

Фото: life.ru



Столичный Замоскворецкий суд вынес решение об аресте блогера Руслана Бобиева, задержанного из-за вульгарной фотосессию на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы.



Через 10 суток молодого человека выдворят из России, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе суда, на 10 суток также была арестована подруга блогера Анастасия Чистова, запечатленная на провокационных снимках.



Столичный суд признал Руслана Музаффара, известного как Бобиев, виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законным распоряжениям полицейского). После истечения срока ареста молодого человека выдворят из РФ. Кроме того, ему нужно выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.



Блогера задержали вскоре после того, как он разместил в соцсетях фото с имитацией полового акта. Молодые люди были сняты на фоне храма Василия Блаженного, на девушке в тот момент была куртка с надписью "Полиция". Позже Бобиев публично принес извинения за свою выходку.



По данным открытых источников, Руслан Бобиев является уроженцем Таджикистана. До Москвы он проживал в Сочи. В прошлом блогер публиковал в интернете видеоролики, на которых он нападал на людей со спины.



Напомним, в конце минувшего августа Министерство внутренних дел РФ признало нежелательным пребывание в России стендап-комика Идрака Мирзализаде, являющегося гражданином Белоруссии. Решение принято на пожизненный срок из-за того, что в своем публичном выступлении юморист позволял себе выражения, способные возбудить ненависть и вражду в отношении лиц русской национальности, а также унизить их человеческое достоинство.



Автор: Злата Богатова

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