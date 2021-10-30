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В Пакистане два человека погибли при взрыве на АЗС
30.10.2021 15:38
Фото: day.az
Мощный взрыв прогремел на одной из автозаправочных станций в пакистанском городе Карачи на юге страны.
Как передают местные СМИ со ссылкой на заявление полиции, жертвами происшествия стали по меньшей мере два человека, еще несколько пострадали.
Авария случилась на АЗС, расположенной в густонаселенном районе города. Сразу после взрыва там началось возгорание, в результате которого погибли как минимум два человека. Количество пострадавших выясняется. Пока лишь известно, что нескольких человек экстренно доставили в ближайшие больницы.
Пожарные продолжают работу по тушению огня. Сведений о причинах происшествия пока нет. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.
Ранее в Пакистане 8 человек погибли в столкновениях с радикалами. Беспорядки начались на фоне акции протеста, устроенной членами исламистской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP, деятельность в РФ официально запрещена). Они намеревались отправиться в Исламабад, чтобы добиться освобождения их лидера Саада Хуссейна Ризви.
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