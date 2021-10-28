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В Пакистане 8 человек погибли в столкновениях с радикалами
28.10.2021 13:47
Фото: smi2.net
По меньшей мере восемь человек стали жертвами столкновений в пакистанской провинции Пенджаб.
Как передают зарубежные СМИ, беспорядки начались на фоне акции протеста, устроенной членами радикальной группировки.
Полицейские пытались не допустить членов радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP, деятельность в РФ официально запрещена) в Исламабад, сообщает портал The News. Активисты движения намеревались попасть в столицу, чтобы добиться освобождения их лидера Саада Хуссейна Ризви.
Среди погибших во время столкновений четверо представителей полиции, уточняется со ссылкой на заявление местных властей.
Активисты TLP также выступали с требованиями выдворить из Пакистана французского посла и разорвать все торговые связи с Парижем. Причиной недовольства радикалов стала очередная публикация в журнале Charlie Hebdo, где снова появилась карикатура на пророка Мухаммеда.
Власти Пакистана, несмотря на массовые акции протеста, не стали высылать иностранного дипломата, чтобы не испортить взаимоотношения с Евросоюзом. Действия правительства страны вызвали негодование у представителей TLP и их сторонников.
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