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В Пакистане 8 человек погибли в столкновениях с радикалами


28.10.2021 13:47
В Пакистане 8 человек погибли в столкновениях с радикаламиФото: smi2.net

По меньшей мере восемь человек стали жертвами столкновений в пакистанской провинции Пенджаб.

Как передают зарубежные СМИ, беспорядки начались на фоне акции протеста, устроенной членами радикальной группировки.

Полицейские пытались не допустить членов радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP, деятельность в РФ официально запрещена) в Исламабад, сообщает портал The News. Активисты движения намеревались попасть в столицу, чтобы добиться освобождения их лидера Саада Хуссейна Ризви.

Среди погибших во время столкновений четверо представителей полиции, уточняется со ссылкой на заявление местных властей.

Активисты TLP также выступали с требованиями выдворить из Пакистана французского посла и разорвать все торговые связи с Парижем. Причиной недовольства радикалов стала очередная публикация в журнале Charlie Hebdo, где снова появилась карикатура на пророка Мухаммеда.

Власти Пакистана, несмотря на массовые акции протеста, не стали высылать иностранного дипломата, чтобы не испортить взаимоотношения с Евросоюзом. Действия правительства страны вызвали негодование у представителей TLP и их сторонников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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