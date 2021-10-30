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Экс-начальника тульской колонии осудили за мошенничество


30.10.2021 15:15
Экс-начальника тульской колонии осудили за мошенничествоФото: kam24.ru

Полтора миллиона рублей за послабление наказания осужденному пытался получить экс-начальник исправительного учреждения в Тульской области.

Уголовное дело рассмотрел Центральный районный суд Тулы, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе расследования и суда установлено, что начальнику исправительной колонии No 2 было передано полтора миллиона рублей. Бывший руководитель учреждения за это должен был содействовать в одобрении судом ходатайства осужденного. Арестант пытался заменить неотбытую часть срока на более мягкое наказание.

В момент передаче денег начальника ИК задержали представители местного УФСБ России. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошеннические действия в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения).

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года три месяца.

Ранее в Верховный суд Татарстана для рассмотрения были переданы материалы по уголовным делам шести жителей Казани. Выдавая себя за сотрудников полиции, злоумышленники совершили целый ряд преступлений. По версии следствия, банда причастна к хищениям человека и разбоям, а также занималась вымогательством.

В период 2018-2020 годов, представляясь полицейскими, злоумышленники вымогали у потерпевших деньги под предлогом непривлечения тех к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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