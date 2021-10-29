|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Казани за похищение человека, разбои и вымогательства будут судить лжеполицейских
29.10.2021 22:58
Фото: sm-news.ru
В Верховный суд Татарстана для рассмотрения переданы материалы по уголовным делам шести жителей Казани, передает пресс-служба регионального СУ СКР.
Выдавая себя за сотрудников полиции, злоумышленники совершили целый ряд преступлений.
По версии следствия, банда причастна к хищениям человека и разбоям, а также занималась вымогательством. Правоохранители собрали сведения о десяти эпизодах, которые были совершены в период 2018-2020 годов.
По материалам уголовных дел, представляясь полицейскими, злоумышленники вымогали у потерпевших деньги под предлогом непривлечения тех к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ.
В данный момент все обвиняемые остаются под арестом. Один из фигурантов согласился сотрудничать со следствием, после чего его уголовное дело было решено выделить в отдельное производство.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|