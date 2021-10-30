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Под Саратовом на месте охоты нашли охотничий билет на имя Рашкина
30.10.2021 14:13
Фото: kapital.kz
Неподалеку от места разделки туши лося под Саратовом сотрудники полиции нашли охотничье оружие и охотничий билет на имя Рашкина В.Ф.
Как указано на сайте МВД-медиа, в лесу также обнаружили треногу и патроны, которые находились в чехле от охотничьего ружья.
Со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Саратовской области отмечается, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела по п. а, ч. 1, ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ. Отмечается, что разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф., полицейские нашли вместе с охотничьим карабином, который был оснащен прицелом ночного видения.
Ранее стало известно о задержании под Саратовом подозреваемых в браконьерстве. ЧП случилось в ночь на пятницу, когда поступил сигнал о стрельбе на территории Лысогорского района Саратовской области. К месту, где были слышны выстрелы, направились местный участковый и сотрудник Комитета. В результате они обнаружили и осмотрели автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 г.р. Водитель пояснил, что вместе с товарищем разделал случайно найденную тушу подстреленного животного.
Известно также, что водитель машины не захотел проходить процедуру медосвидетельствования. В результате полицейский составил в отношении мужчины протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ.
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