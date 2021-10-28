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По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
18:13
Фото: pro-tarkosale.ru
Правоохранительные органы Саратовской области приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты, в которой мог участвовать депутат от КПРФ Валерий Рашкин.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств инцидента.
По факту случившегося завели уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"), пояснили в местных правоохранительных органах. Проверка была начата в связи с заявлением, поступившим в полицию от регионального Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. В обращении указывалось, что в машине члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина найдена разделанная туша лося. В автомобиле депутата Госдумы также обнаружили топор и два окровавленных ножа.
ЧП случилось минувшей ночью, когда поступил сигнал о стрельбе на территории Лысогорского района Саратовской области. К месту, где были слышны выстрелы, направились местный участковый и сотрудник Комитета. В результате они обнаружили и осмотрели автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 г.р. Водитель пояснил, что вместе с товарищем разделал случайно найденную тушу подстреленного животного.
Известно также, что водитель машины не захотел проходить процедуру медосвидетельствования. В результате полицейский составил в отношении мужчины протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ.
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