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По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело


18:13
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели делоФото: pro-tarkosale.ru

Правоохранительные органы Саратовской области приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты, в которой мог участвовать депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств инцидента.

По факту случившегося завели уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"), пояснили в местных правоохранительных органах. Проверка была начата в связи с заявлением, поступившим в полицию от регионального Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. В обращении указывалось, что в машине члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина найдена разделанная туша лося. В автомобиле депутата Госдумы также обнаружили топор и два окровавленных ножа.

ЧП случилось минувшей ночью, когда поступил сигнал о стрельбе на территории Лысогорского района Саратовской области. К месту, где были слышны выстрелы, направились местный участковый и сотрудник Комитета. В результате они обнаружили и осмотрели автомобиль, за рулем которого находился мужчина 1955 г.р. Водитель пояснил, что вместе с товарищем разделал случайно найденную тушу подстреленного животного.

Известно также, что водитель машины не захотел проходить процедуру медосвидетельствования. В результате полицейский составил в отношении мужчины протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

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