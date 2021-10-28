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В Забайкалье осудили хакеров, похищавших средства с банковских счетов
28.10.2021 23:42
Фото: smi2.net
Центральный районный суд Читы вынес приговор по делу главаря преступной группы хакеров и одного из ее участников, передают региональные СМИ со ссылкой на сообщение УФСБ по Забайкалью.
Подсудимые были признаны виновными в хищении средств с чужих банковских счетов.
Злоумышленники получали доступ к банковским счетам граждан, используя вредоносную вирусную программу, информирует пресс-служба регионального УФСБ. Суд признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 3 ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации).
Подсудимые получили наказание в виде лишения свободы на срок семь и девять лет. Отбывать его кибермошенникам предстоит в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступную схему хищения денег со счетов банковских учреждений ранее смогли выявить в краевых главках МВД и ФСБ. Позже выяснилось, что коллектив хакеров возглавлял житель Читы. Под его руководством преступления совершали жители различных субъектов РФ и представители государств Ближнего зарубежья.
Ранее власти Южной Кореи передали правоохранительным органам Соединенных Штатов россиянина, которого обвиняют в кибератаках. По данным американского Минюста, гражданин РФ мог участвовать в разработке и распространении вредоносного программного обеспечения в целях хищения денежных средств и отмывания криминальных доходов.
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