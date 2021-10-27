ИнтерНовости - новости в стране и мире
В песнях лемуров выявили схожий с человеческим ритм
В песнях лемуров выявили схожий с человеческим ритм
Мейвезер назвал рабами сторонников вакцинации
Мейвезер назвал рабами сторонников вакцинации
В Петербурге суд обязал убрать граффити с Хармсом
В Петербурге суд обязал убрать граффити с Хармсом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Петербурге кончилась вакцина «Спутник Лайт»В Петербурге кончилась вакцина «Спутник Лайт»
Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянинаЮжная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина
В России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVIDВ России впервые за период пандемии выявили за сутки более 40 тыс. заражений COVID
«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы
Спасенные в Челябинске лев и леопард продолжили полет в ТанзаниюСпасенные в Челябинске лев и леопард продолжили полет в Танзанию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина


16:04
Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянинаФото: smedata.sk

Власти Южной Кореи передали правоохранительным органам Соединенных Штатов россиянина, которого обвиняют в кибератаках.

По данным американского Минюста, гражданин РФ мог участвовать в разработке и распространении вредоносного программного обеспечения в целях хищения денежных средств и отмывания криминальных доходов, сообщает Yohnhap.

Об экстрадиции россиянина в США агентство рассказывает со ссылкой на собственные источники, уточняя, что задержанный был передан американским властям еще 20 октября. Однако никаких официальных сведений об этом в Южной Корее ранее не публиковалось. Известно также, что в Соединенных Штатах гражданина РФ обвиняют в создании киберугрозы с применением вирусного программного обеспечения Trickbot.

По версии следствия, россиянин входил в состав преступной группировки, члены которой успели похитить не менее двух миллионов долларов. Объектами нападений злоумышленников становились как физические лица, так и компании.

Гражданин РФ был задержан правоохранительными органами Южной Кореи по запросу, полученному в конце мая этого года от Министерства юстиции США. В начале сентября в Сеуле было принято решение об экстрадиции, подписанное позднее министром юстиции страны.

Ранее в МИД РФ рассказали о "настоящей охоте", которую США ведут за гражданами России с 2008 года, когда был арестован Виктор Бут. В последнее время американские власти проводят масштабную кампанию, охотясь за гражданами РФ в третьих странах и добиваясь их экстрадиции, заявил уполномоченный российского внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека, замглавы по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожноеВ Ингушетии испекли рекордно тяжелое и длинное пирожное
Разработчики «Спутника V» прокомментировали отказ от вакцины в НамибииРазработчики «Спутника V» прокомментировали отказ от вакцины в Намибии
Дочь Пола Уокера отвел к алтарю Вин Дизель Дочь Пола Уокера отвел к алтарю Вин Дизель
Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин ХабенскийНовым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru