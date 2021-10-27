Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина

16:04

Фото: smedata.sk



Власти Южной Кореи передали правоохранительным органам Соединенных Штатов россиянина, которого обвиняют в кибератаках.



По данным американского Минюста, гражданин РФ мог участвовать в разработке и распространении вредоносного программного обеспечения в целях хищения денежных средств и отмывания криминальных доходов, сообщает Yohnhap.



Об экстрадиции россиянина в США агентство рассказывает со ссылкой на собственные источники, уточняя, что задержанный был передан американским властям еще 20 октября. Однако никаких официальных сведений об этом в Южной Корее ранее не публиковалось. Известно также, что в Соединенных Штатах гражданина РФ обвиняют в создании киберугрозы с применением вирусного программного обеспечения Trickbot.



По версии следствия, россиянин входил в состав преступной группировки, члены которой успели похитить не менее двух миллионов долларов. Объектами нападений злоумышленников становились как физические лица, так и компании.



Гражданин РФ был задержан правоохранительными органами Южной Кореи по запросу, полученному в конце мая этого года от Министерства юстиции США. В начале сентября в Сеуле было принято решение об экстрадиции, подписанное позднее министром юстиции страны.



Ранее в МИД РФ рассказали о "настоящей охоте", которую США ведут за гражданами России с 2008 года, когда был арестован Виктор Бут. В последнее время американские власти проводят масштабную кампанию, охотясь за гражданами РФ в третьих странах и добиваясь их экстрадиции, заявил уполномоченный российского внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека, замглавы по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.



Автор: Злата Богатова

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