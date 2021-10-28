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Экс-глава правительства Ливана подал иск против государства
28.10.2021 17:48
Фото: imgix.net
Бывший глава ливанского правительства Хасан Диаб, ушедший с поста после серии взрывов в порту Бейрута в августе прошлого года, подал в суд на государство, передает ИА "Красная Весна".
Ранее в рамках дела о катастрофе экс-премьеру предъявили обвинение в халатности.
Экс-глава кабмина успел подать свое исковое заявление за сутки до запланированного допроса. В результате судья был вынужден объявить о приостановлении преследования. Бывший ливанский премьер был вызван судьей Тареком Битаром на допрос по делу о трагических событиях августа 2020 года. Предполагалось, что показания позволят установить роль Хасана Диаса в этой масштабной катастрофе.
Серия мощных взрывов, ощущавшихся даже за пределами Ливана, произошла в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Жертвами ЧП стали не менее 215 человек. На фоне массовых акций протеста правительство Ливана вскоре после катастрофы ушло в отставку.
В Ливане продолжается расследование, в рамках которого разрабатывается несколько версий. В частности, проверяются сведения о нанесении ракетного удара или взрыве на складе, где хранилась пиротехника.
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