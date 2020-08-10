|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
AP: В порту Бейрута остаются контейнеры с опасными химикатами
01:29
Фото: censor.net
Взрыв в Бейруте
По меньшей мере двадцать контейнеров с потенциально опасными химическими веществами остаются сейчас в порту ливанской столицы, который был практически разрушен в результате мощных взрывов. Агентство Associated Press сообщает об этом со ссылкой на члена французской команды, прибывшей в Бейрут для оказания помощи в ликвидации последствий масштабной катастрофы.
В настоящее время группа экспертов, в которую входят специалисты из Италии и Франции, совместно с ливанскими спасателями продолжает работу в портовой зоне. Им предстоит решить, каким образом наиболее эффективно можно обеспечить безопасность контейнеров с химикатами, отмечает агентство.
Источник пояснил, что во время осмотра территории порта, которая больше всего пострадала от взрывов, были выявлены пробоины на некоторых контейнеров. Какие именно химические вещества могут в них находиться, пока не уточняется. Сообщается лишь, что среди из одного контейнера со знаком, обозначающим химическую угрозу, "вытекает жидкость".
Ранее правительство Ливана на фоне массовых протестов объявило о решении уйти в отставку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|