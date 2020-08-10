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Правительство Ливана после массовых протестов уходит в отставку
10.8.2020 22:37
Фото: golos.ua
В Ливане, где продолжаются массовые акции протеста, правительство приняло решение подать в отставку.
Об этом сегодня сообщает агентство Associated Press, цитируя заявление министра здравоохранения страны Хамада Хасана.
Как заявил глава Минздрава Ливана, позднее премьер-министр Хасан Диаб официально объявит о решении, принятом правительством, президенту страны Мишелю Ауну.
Ранее стало известно об уходе с постов четырех ливанских министров, которые подали в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных протестов.
Демонстранты начали выходить на улицы Бейрута в конце прошлой недели. Митингующие призывали правительство уйти в отставку, возлагая на него ответственность за мощный взрыв в порту ливанской столицы.
ЧП случилось 4 августа, когда в портовой зоне Бейрута произошла серия взрывов. Самый мощный был такой силы, что ощущался в Кипре. Жертвами катастрофы, по последним официальным данным, стали порядка двухсот человек. Ранения получили около 6 тыс. жителей Бейрута.
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