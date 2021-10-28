Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Прокуратура Молдавии опубликовала данные по «делу о скрипке Страдивари»

28.10.2021 16:26

Фото: ros-obrazovanie.ru



Расследование по делу о попытке вывоза за пределы страны скрипки, предположительно созданной школой Антонио Страдивари, продолжается.



Об этом пресс-служба прокуратуры Молдавии сообщила в своем официальном Facebook.



В ведомстве сослались на положения Закона № 1569/2002, который регламентирует порядок ввоза и вывоза физлицами товаров с территории Республики Молдова. В документе указано, что из страны нельзя вывозить ценности, связанные с искусством, без соответствующего разрешения Министерства образования, культуры и исследований.



Пресс-служба прокуратуры также напомнила о Парижской конвенции 1970 года, согласно которой можно осуществлять изъятие культурных ценностей при отсутствии разрешения на их отправку. Ведомство намерено в ближайшее время направить официальный запрос в Интерпол. Как только будет известен статус изъятого музыкального инструмента, прокуратура определится по вопросу, выносить ли обвинение задержанной владелице скрипки.



Скрипачку Александру Кононову задержали таможенники 23 октября в аэропорту Кишинева, когда она намеревалась вылететь в Москву. Исполнительница собиралась принять участие в концерте, поэтому имела при себе музыкальный инструмент. Судя по подтверждающим документам, речь шла о скрипке мастерской Страдивари стоимостью около двух миллионов евро, рассказал ранее музыкальный критик Георгий Еризану. В своем Facebook он подчеркнул, что Кононова считается одной из лучших скрипачек мира.



Ранее на случившееся отреагировали в Министерстве культуры Молдавии. Прокомментировав скандал с конфискованной скрипкой Страдивари, глава ведомства Сергей Продан назвал инцидент недоразумением и досадной путаницей. По его мнению, силовики продемонстрировали "чрезмерное рвение".



Сейчас Минкульт поддерживает связь с Кононовой, делая все возможное для выяснения обстоятельств произошедшего. Продан подчеркнул, что скрипачка вывозила инструмент в Россию на совершенно законных основаниях.



В конце 2016 года в Швейцарии неизвестные похитили скрипку XVIII века у художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Сьоне Павла Верникова. Скрипач, по его словам, лишь на несколько секунд отвернулся от футляра, в котором находился инструмент стоимостью около 1,5 млн долларов. Скрипка работы выдающегося мастера Джованни Батисты Гваданини - одного из учеников Антонио Страдивари - была предоставлена Верникову итальянским фондом Pro Canale.



Автор: Злата Богатова

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