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В Туле отклонили иски работников оборонного предприятия, отстраненных из-за отказа от вакцинации
30.9.2021 20:52
Фото: vk.com
Суд в Туле отказался удовлетворить требования двенадцати сотрудников АО "Щегловский вал", сообщает "Интерфакс".
Работники пытались признать незаконным отстранение их от работы по причине отказа вакцинироваться против COVID-19.
Как сообщила пресс-секретарь регионального управления Судебного департамента Ольга Дячук, слушания по этому делу проходили в Пролетарском районном суде Тулы. Работники предприятия обращались в суд с требованием компенсации от руководства, которое отстранило их от трудовой деятельности из-за отказа прививаться.
Рассмотрев гражданские дела, суд отказался удовлетворять исковые требования к администрации АО "Щегловский вал", сообщила Дячук. Она отметила, что слушания еще по одному иску сотрудника предприятия отложили на 1 октября, когда состоятся заседания еще по четырем подобным делам.
Сотрудники предприятия пытались признать незаконным отстранение их работы и требовали отмены соответствующего приказа. Работники настаивали на том, чтобы их допустили к трудовой деятельности и хотели взыскать с руководства недополученный заработок, компенсацию за задержку выплаты зарплаты и нанесенный им моральный вред.
Напомним, не так давно президент Бразилии Жаир Болсонару, прибывший с официальным визитом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, был вынужден обедать на улице. В выбранный политиком ресторан традиционной бразильской кухни впускали лишь привитых от COVID-19 посетителей. В результате Болсонару и сопровождавшие его лица разместились на части тротуара у входа в заведение, где специально установили столики, отгородив их черными занавесями.
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