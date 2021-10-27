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Франция вернет Бенину часть экспонатов Музея Ширака
27.10.2021 19:41
Фото: thephoenixnewspaper.com
Бенину возвратят некоторые экспонаты, представленные сейчас в рамках выставки в Музее имени Жака Ширака на набережной Бранли в Париже.
Об этом передают французские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы Елисейского дворца.
Выставка, открытие которое состоялось сегодня, 27 октября, завершится уже 31 октября. Сразу после окончания экспозиции двадцать шесть артефактов направят в Бенин спецрейсом. Елисейский дворец ранее принял такое решение, рассмотрев официальное ходатайство правительства западно-африканского государства.
Произведения искусства были вывезены из Бенина в конце XIX века генералом Альфредом Доддсом. По официальным данным, в Европу в тот период попало порядка 90 тыс. предметов культурного наследия народов Африки. Подавляющее большинство этих артефактов - около 70 тыс. - входят в коллекцию Музея им. Ширака. В частности, на набережной Бранли хранятся резные барельефы, жезлы и священные двери из королевских дворцов Дагомеи (так в средние века называлось государство, на территории которого располагается современный Бенин).
В прошлом году стало известно о возвращении в Узбекистан незаконно вывезенных за рубеж уникальных керамических изразцов. Власти Великобритании приняли решение после заключения экспертов, исследовавших ценные артефакты. По мнению специалистов, стоимость фрагментов, созданных не менее чем 700 лет назад, на черном рынке могла достигать несколько сотен тысяч долларов.
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