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Узбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцы
14.10.2020 23:13
Фото: akamaihd.net
Власти Великобритании приняли решение возвратить в Узбекистан шесть древних керамических изразцов, сообщает The Guardian.
В начале года ценные артефакты контрабандой пытались ввезти в королевство.
При въезде в Великобританию злоумышленники пытались уникальные керамические изразцы за искусственно "состаренные" копии, которые якобы купили лишь за 90 долларов. Однако пограничники решили обратиться к экспертам Британского музея, которые привлекли к исследованию коллег из стран Ближнего Востока, Азии, России и Соединенных Штатов.
В результате специалисты пришли к выводу, что речь идет об артефактах, созданных не менее чем 700 лет назад. Стоимость вывезенных из Узбекистана изразцов на черном рынке могла достигать несколько сотен тысяч долларов, указали эксперты.
Ученые отметили, что изученные ими артефакты представляют огромную историческую ценность. В прошлом изразцы были украшением мемориального комплекса Шахи-Зинда, который находится на окраине Самарканда. Предполагается, что уникальные произведения искусства будут возвращены в Ташкент после того, как их на два-три месяца выставят в Британском музее.
Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты возвратят Ливану украденные скульптуры, общая стоимость которых превышает пять миллионов долларов. Произведения искусства украли в период с 1975 по 1990 год, а затем продавали в частные коллекции. Среди них были мраморные торсы, датированные VI и IV веками до н.э., и созданная в 360 году до н.э. голова быка.
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