Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Узбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцы

14.10.2020 23:13

Фото: akamaihd.net



Власти Великобритании приняли решение возвратить в Узбекистан шесть древних керамических изразцов, сообщает The Guardian.



В начале года ценные артефакты контрабандой пытались ввезти в королевство.



При въезде в Великобританию злоумышленники пытались уникальные керамические изразцы за искусственно "состаренные" копии, которые якобы купили лишь за 90 долларов. Однако пограничники решили обратиться к экспертам Британского музея, которые привлекли к исследованию коллег из стран Ближнего Востока, Азии, России и Соединенных Штатов.



В результате специалисты пришли к выводу, что речь идет об артефактах, созданных не менее чем 700 лет назад. Стоимость вывезенных из Узбекистана изразцов на черном рынке могла достигать несколько сотен тысяч долларов, указали эксперты.



Ученые отметили, что изученные ими артефакты представляют огромную историческую ценность. В прошлом изразцы были украшением мемориального комплекса Шахи-Зинда, который находится на окраине Самарканда. Предполагается, что уникальные произведения искусства будут возвращены в Ташкент после того, как их на два-три месяца выставят в Британском музее.



Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты возвратят Ливану украденные скульптуры, общая стоимость которых превышает пять миллионов долларов. Произведения искусства украли в период с 1975 по 1990 год, а затем продавали в частные коллекции. Среди них были мраморные торсы, датированные VI и IV веками до н.э., и созданная в 360 году до н.э. голова быка.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.10.2020 13:01 Стивену Кингу очень понравился российский сериал «Эпидемия»

Стивену Кингу очень понравился российский сериал «Эпидемия» 9.10.2020 07:20 Главный приз ММКФ получил фильм о блокаде Ленинграда

Главный приз ММКФ получил фильм о блокаде Ленинграда 5.10.2020 07:35 Скончался основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада

Скончался основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада 3.10.2020 13:40 В Канаде и США возобновляется прокат российского кино

В Канаде и США возобновляется прокат российского кино 3.10.2020 11:09 Под Новосибирском нашли древнюю скульптуру с татуировкой