ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
Создан алгоритм, выявляющий в соцсетях отличников и двоечников
Создан алгоритм, выявляющий в соцсетях отличников и двоечников
Лавров процитировал Слепакова, говоря о выборах в США
Лавров процитировал Слепакова, говоря о выборах в США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ЕС и Великобритания вводят санкции в связи с «делом Навального» ЕС и Великобритания вводят санкции в связи с «делом Навального»
Академик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусеАкадемик РАН назвал фактор, в девять раз повышающий риск смерти при коронавирусе
Президент Киргизии уходит с постаПрезидент Киргизии уходит с поста
В Нагорном Карабахе погибли более 50 сирийских наемниковВ Нагорном Карабахе погибли более 50 сирийских наемников
Узбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцыУзбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Узбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцы


14.10.2020 23:13
Узбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцыФото: akamaihd.net

Власти Великобритании приняли решение возвратить в Узбекистан шесть древних керамических изразцов, сообщает The Guardian.

В начале года ценные артефакты контрабандой пытались ввезти в королевство.

При въезде в Великобританию злоумышленники пытались уникальные керамические изразцы за искусственно "состаренные" копии, которые якобы купили лишь за 90 долларов. Однако пограничники решили обратиться к экспертам Британского музея, которые привлекли к исследованию коллег из стран Ближнего Востока, Азии, России и Соединенных Штатов.

В результате специалисты пришли к выводу, что речь идет об артефактах, созданных не менее чем 700 лет назад. Стоимость вывезенных из Узбекистана изразцов на черном рынке могла достигать несколько сотен тысяч долларов, указали эксперты.

Ученые отметили, что изученные ими артефакты представляют огромную историческую ценность. В прошлом изразцы были украшением мемориального комплекса Шахи-Зинда, который находится на окраине Самарканда. Предполагается, что уникальные произведения искусства будут возвращены в Ташкент после того, как их на два-три месяца выставят в Британском музее.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты возвратят Ливану украденные скульптуры, общая стоимость которых превышает пять миллионов долларов. Произведения искусства украли в период с 1975 по 1990 год, а затем продавали в частные коллекции. Среди них были мраморные торсы, датированные VI и IV веками до н.э., и созданная в 360 году до н.э. голова быка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовностиВ Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности
Глава МИД Канады встретится с ТихановскойГлава МИД Канады встретится с Тихановской
Осло обвиняет Москву в кибератакеОсло обвиняет Москву в кибератаке
Врачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVIDВрачи подвергли сомнению побочные эффекты лекарства от COVID
Лукашенко заявил, что спас Тихановскую и дал ей 15 тыс. долларовЛукашенко заявил, что спас Тихановскую и дал ей 15 тыс. долларов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru