Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Кошки не различают друзей и врагов хозяев

26.2.2021 12:39

Фото: wowow.life



Японские исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, как кошки воспринимают врагов и друзей их хозяев.



Оказалось, что эти животные, в отличие от собак, не избегают незнакомцев, которые могут не очень хорошо относиться к их владельцам.



Ученые использовали метод, ранее применявшийся для изучения поведения собак. О результатах исследования сообщает портал The Сonversation.



Во время эксперимента кошка наблюдала за тем, как ее владелец пытается открыть коробку, а рядом с ним находятся двое незнакомцев. Хозяин кошки просил их помочь, и в различных случаях участники эксперимента вели себя как "друзья" или "враги" - они содействовали или отказывались от этого.



После того, как "помощники" проявляли свою симпатию или безразличие к хозяину кошки, они предлагали животному угощение. По словам ученых, собаки в подобной ситуации обнаруживали резко негативное отношение к "врагам" своих хозяев и отказывались брать корм. Однако для кошек, как оказалось, это не имело никакого значения. Они не выбирали полезного для их владельца человека, а лишь забирали угощение.



Ранее ученые подтвердили, что кошки действительно полезны для здоровья.



Автор: Злата Богатова

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