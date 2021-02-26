ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Китае одобрили еще две вакцины от коронавируса
В Китае одобрили еще две вакцины от коронавируса
Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет
Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменовПравительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человекВ Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек
Собянин: Лубянка пока останется в прежнем видеСобянин: Лубянка пока останется в прежнем виде
Лукашенко заявил, что не будет передавать власть сыновьямЛукашенко заявил, что не будет передавать власть сыновьям
В Нигерии похитили более 300 школьницВ Нигерии похитили более 300 школьниц

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые: Кошки не различают друзей и врагов хозяев


26.2.2021 12:39
Ученые: Кошки не различают друзей и врагов хозяевФото: wowow.life

Японские исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, как кошки воспринимают врагов и друзей их хозяев.

Оказалось, что эти животные, в отличие от собак, не избегают незнакомцев, которые могут не очень хорошо относиться к их владельцам.

Ученые использовали метод, ранее применявшийся для изучения поведения собак. О результатах исследования сообщает портал The Сonversation.

Во время эксперимента кошка наблюдала за тем, как ее владелец пытается открыть коробку, а рядом с ним находятся двое незнакомцев. Хозяин кошки просил их помочь, и в различных случаях участники эксперимента вели себя как "друзья" или "враги" - они содействовали или отказывались от этого.

После того, как "помощники" проявляли свою симпатию или безразличие к хозяину кошки, они предлагали животному угощение. По словам ученых, собаки в подобной ситуации обнаруживали резко негативное отношение к "врагам" своих хозяев и отказывались брать корм. Однако для кошек, как оказалось, это не имело никакого значения. Они не выбирали полезного для их владельца человека, а лишь забирали угощение.

Ранее ученые подтвердили, что кошки действительно полезны для здоровья.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

На юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппомНа юге России семь работников птицефабрики заразились птичьим гриппом
В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после нападения на силовиковВ Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после нападения на силовиков
Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»
Кристен Стюарт купила дом в Лос-Анджелесе за $6 млнКристен Стюарт купила дом в Лос-Анджелесе за $6 млн
Японка Наоми Осака снова выиграла Australian OpenЯпонка Наоми Осака снова выиграла Australian Open

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru