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В ЮАР предполагаемый браконьер убит слоном
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В ЮАР предполагаемый браконьер убит слоном


26.10.2021 20:01
В ЮАР предполагаемый браконьер убит слономФото: dainikbhaskar.com

Правоохранительные органы ЮАР выясняют обстоятельства гибели мужчины, затоптанного слоном.

Предположительно, умерший мог быть браконьером, незаконно проникшим на территорию Национального парка Крюгер, передают зарубежные СМИ.

Останки мужчины, который, как предполагают местные власти, мог быть браконьером, нашли сотрудники парка. Судя по характеру травм, оказавшихся смертельными, на погибшего напал слон, сообщает New York Post. Со ссылкой на руководство парка уточняется, что труп обнаружили в ходе мероприятий по борьбе с браконьерством.

Представители парка придерживаются мнения о том, что на их территорию могли проникнуть несколько человек. После нападения слона на одного из них сообщники попросту бросили тело своего знакомого. При погибшем нашли телефон, оказавшийся практически неповрежденным. Работники нацпарка передали гаджет правоохранителям, которые продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось о ЧП на Урале, где браконьер застрелился, случайно убив подельника. Как сообщили в минувшем сентябре в полиции Челябинской области, инцидент зафиксирован в одном из охотоведческих хозяйств Нязепетровского района.

Автор: Злата Богатова

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