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Уральский браконьер застрелился, случайно убив подельника
28.9.2021 05:29
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Челябинской области выясняют обстоятельства ЧП, случившегося в одном из охотоведческих хозяйств Нязепетровского района.
По предварительным данным, двое мужчин погибли в ходе незаконной охоты, которая велась в темное время суток, передает ТАСС.
На Южном Урале браконьер, целясь в косулю, смертельно ранил своего напарника. Подельник от полученных повреждений скончался на месте. Осознав содеянное, первый мужчина покончил с собой, застрелившись из того же оружия. Сведения о гибели двух человек подтвердил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Представитель ведомства пояснил, что инспекторы охотничьего надзора сейчас работают на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Как удалось установить, в общей сложности в незаконной охоте участвовали четверо браконьеров. Первым выстрелом один из них смог добыть взрослого самца косули. Второй раз он промахнулся, целясь в косулю. И в третий раз ему не удалось попасть в животное. Вместо этого он смертельно ранил своего напарника.
По словам Безрукова, по факту незаконной охоты следственные органы в ближайшее время должны завести уголовное дело. Предполагается оформить иски об ущербе, который был причинен природе Южного Урала.
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