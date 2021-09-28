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Уральский браконьер застрелился, случайно убив подельника


28.9.2021 05:29
Уральский браконьер застрелился, случайно убив подельникаФото: smi2.net

Правоохранительные органы Челябинской области выясняют обстоятельства ЧП, случившегося в одном из охотоведческих хозяйств Нязепетровского района.

По предварительным данным, двое мужчин погибли в ходе незаконной охоты, которая велась в темное время суток, передает ТАСС.

На Южном Урале браконьер, целясь в косулю, смертельно ранил своего напарника. Подельник от полученных повреждений скончался на месте. Осознав содеянное, первый мужчина покончил с собой, застрелившись из того же оружия. Сведения о гибели двух человек подтвердил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Представитель ведомства пояснил, что инспекторы охотничьего надзора сейчас работают на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Как удалось установить, в общей сложности в незаконной охоте участвовали четверо браконьеров. Первым выстрелом один из них смог добыть взрослого самца косули. Второй раз он промахнулся, целясь в косулю. И в третий раз ему не удалось попасть в животное. Вместо этого он смертельно ранил своего напарника.

По словам Безрукова, по факту незаконной охоты следственные органы в ближайшее время должны завести уголовное дело. Предполагается оформить иски об ущербе, который был причинен природе Южного Урала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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