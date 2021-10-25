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Россиянка Трусова выиграла этап Гран-при в США


25.10.2021 18:01
Россиянка Трусова выиграла этап Гран-при в СШАФото: informing.ru

Российская спортсменка Александра Трусова выиграла первый этап серии Гран-при в Соединенных Штатах.

Соревнования по фигурному катанию состоялись в Лас-Вегасе.

В общей сложности за две программы 17-летняя россиянка получила от судей 232,37 балла. В результате Александра Трусова была признана победительницей престижного турнира, передает ИА REGNUM. На втором месте оказалась еще одна представительница отечественного спорта Дарья Усачева. Россиянка сумела набрать в общей сложности 217,31 балла. Замыкает тройку лидеров Ю Ен из Южной Кореи, выступления которой оценили в 216,97 балла.

Следующий этап серии Гран-при будет проходить в канадском Ванкувере. Соревнования состоятся с 29 по 31 октября.

В минувшем сентябре россиянка Александра Трусова одержала победу на проходившем в Соединенных Штатах турнире по фигурному катанию серии "Челленджер". Спортсменка выступала в женском одиночном разряде в американском городе Норвуд, который находится на территории штата Массачусетс. Исполнив короткую и произвольную программы, юная россиянка заработала в общей сложности  216,80 балла, и это стало самым высоким результатом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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