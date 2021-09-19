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Фигуристка Трусова стала победительницей турнира в США
19.9.2021 14:12
Фото: vk.com
Россиянка Александра Трусова одержала победу на проходившем в Соединенных Штатах турнире по фигурному катанию серии "Челленджер".
17-летняя спортсменка выступала в женском одиночном разряде, передает ИА REGNUM.
Международные соревнования были организованы в американском городе Норвуд, который находится на территории штата Массачусетс. Исполнив короткую и произвольную программы, юная россиянка заработала в общей сложности 216,80 балла, и это стало самым высоким результатом.
На втором месте — представительница Южной Кореи Пак Ен Чона, получившая от судей 212,40 балла. Замыкает тройку спортсменка из США Габриэлла Иццо, выступившая с результатом 182,76 балла.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, из-за чего назвала "мокрыми курицами" сестер Дину и Арину Аверину.
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