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В Нигерии при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе погибли 25 человек


25.10.2021 12:17
В Нигерии при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе погибли 25 человекФото: 27r.ru

По меньшей мере двадцать пять человек стали жертвами ЧП, случившегося на юге Нигерии, передает Reuters.

Со ссылкой на собственные источники агентство сообщает, что авария произошла на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе.

В минувшую пятницу, 22 октября, мощный взрыв прогремел на предприятии, расположенном в штате Риверс. Пожарные обнаружили останки по меньшей мере двадцати пяти человек. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.

Один из источников агентства пояснил, что в числе жертв взрыва есть несовершеннолетние. Информации о пострадавших пока не поступало. Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств и причин трагического инцидента.

Ранее сообщалось о ЧП на заводе под Рязанью, где из-за пожара погибла вся смена из семнадцати человек. Первоначально один мужчина был найден живым. С тяжелыми повреждениями его доставили для оказания помощи в областной центр. В Рязани врачи незамедлительно начали проводить все необходимые мероприятия, но пациента спасти не удалось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

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