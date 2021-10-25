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В Нигерии при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе погибли 25 человек
25.10.2021 12:17
Фото: 27r.ru
По меньшей мере двадцать пять человек стали жертвами ЧП, случившегося на юге Нигерии, передает Reuters.
Со ссылкой на собственные источники агентство сообщает, что авария произошла на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе.
В минувшую пятницу, 22 октября, мощный взрыв прогремел на предприятии, расположенном в штате Риверс. Пожарные обнаружили останки по меньшей мере двадцати пяти человек. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.
Один из источников агентства пояснил, что в числе жертв взрыва есть несовершеннолетние. Информации о пострадавших пока не поступало. Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств и причин трагического инцидента.
Ранее сообщалось о ЧП на заводе под Рязанью, где из-за пожара погибла вся смена из семнадцати человек. Первоначально один мужчина был найден живым. С тяжелыми повреждениями его доставили для оказания помощи в областной центр. В Рязани врачи незамедлительно начали проводить все необходимые мероприятия, но пациента спасти не удалось.
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