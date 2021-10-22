Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На рязанском заводе из-за пожара погибла вся смена из 17 человек

22.10.2021 19:13

Фото: vk.com



Скончался мужчина, получивший тяжелые повреждения при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.



Как информирует пресс-служба регионального правительства, в результате ЧП погибла вся смена, находившаяся в цеху - 17 человек.



Мужчину, состояние которого оценивалось медиками как крайне тяжелое, доставили с помощью санавиации центра медицины катастроф в Рязань. Врачи областной клинической больницы незамедлительно начали проводить все необходимые мероприятия. Однако специалистам не удалось спасти пациента - его ожоги оказались смертельными.



Трагедия случилась сегодня в одном из производственных помещений ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик". Ранее местные власти и Минздрав РФ подтвердили сведения о шестнадцати жертвах пожара и одном пострадавшем.



В Минпромторге России заявили, что фактически сейчас не существует производственного объекта, имеющего название ФГУП "Эластик". В соответствии с решением Арбитражного суда Рязанской области от 30.10.2015 г. по делу №А54-8456/2012 предприятие признали банкротом, началась соответствующая процедура, передает агентство "Интерфакс". Представитель ведомства пояснил, что производственная деятельность на заводе была прекращена еще в начале 2017 года. Спустя три года оттуда была полностью вывезена вся взрывчатка.



Известно также, что очаг возгорания находился в помещении, которое использовал частный производитель взрывчатки ООО "Разряд". Эта организация выкупила цех у разорившегося завода, имея лицензию Ростехнадзора на производство, хранение, применение взрывчатых веществ промышленного назначения, сообщили в Минпромторге.



По факту гибели семнадцати человек следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух или более лиц). Обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснять специалистам в ходе дальнейшего расследования.



Автор: Злата Богатова

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