|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На рязанском заводе из-за пожара погибла вся смена из 17 человек
22.10.2021 19:13
Фото: vk.com
Скончался мужчина, получивший тяжелые повреждения при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.
Как информирует пресс-служба регионального правительства, в результате ЧП погибла вся смена, находившаяся в цеху - 17 человек.
Мужчину, состояние которого оценивалось медиками как крайне тяжелое, доставили с помощью санавиации центра медицины катастроф в Рязань. Врачи областной клинической больницы незамедлительно начали проводить все необходимые мероприятия. Однако специалистам не удалось спасти пациента - его ожоги оказались смертельными.
Трагедия случилась сегодня в одном из производственных помещений ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик". Ранее местные власти и Минздрав РФ подтвердили сведения о шестнадцати жертвах пожара и одном пострадавшем.
В Минпромторге России заявили, что фактически сейчас не существует производственного объекта, имеющего название ФГУП "Эластик". В соответствии с решением Арбитражного суда Рязанской области от 30.10.2015 г. по делу №А54-8456/2012 предприятие признали банкротом, началась соответствующая процедура, передает агентство "Интерфакс". Представитель ведомства пояснил, что производственная деятельность на заводе была прекращена еще в начале 2017 года. Спустя три года оттуда была полностью вывезена вся взрывчатка.
Известно также, что очаг возгорания находился в помещении, которое использовал частный производитель взрывчатки ООО "Разряд". Эта организация выкупила цех у разорившегося завода, имея лицензию Ростехнадзора на производство, хранение, применение взрывчатых веществ промышленного назначения, сообщили в Минпромторге.
По факту гибели семнадцати человек следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух или более лиц). Обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснять специалистам в ходе дальнейшего расследования.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|