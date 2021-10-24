|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России за нарушение границы задержан мэр Клайпедского района Литвы
24.10.2021 19:44
Фото: smi2.net
МИД Литвы
Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас нарушил государственную границу и оказался на территории РФ.
Вместе с чиновником российские пограничники задержали еще двух человек, заявила официальный представитель МИД Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене.
Как передает ТАСС, инцидент произошел в Куршском заливе, где сотрудниками пограничной охраны РФ сегодня были задержаны трое литовских граждан. Среди них оказался увлекающийся рыбалкой мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. Чиновник и его знакомые сейчас находятся на территории России, рассказала пресс-секретарь МИД Литвы. О случившемся она сообщила в эфире национального радио LRT, передает ТАСС.
По словам Витауте Шмайжите-Кулешене, дипломаты сейчас выясняют все обстоятельств происшествия. Предполагается, что речь не идет об умышленных действиях.
Сведения о нарушении границы катером, на борту которого в тот момент находились три человека, подтвердили в Службе охраны госграницы при МВД Литвы. Случившееся прокомментировал официальный представитель ведомства Гедрюс Мишутис. По его словам, подобные инциденты фиксируются случаются ежегодно. Большинство нарушителей отделываются привлечением к административной ответственности, пояснил Мишутис.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|