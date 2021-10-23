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Названы вероятные причины крушения «Летучей лисицы» в Подмосковье
16:57
Фото: mediasalt.ru
В качестве предварительной версии крушения высокоплана в Подмосковье рассматриваются ошибочные действия пилота.
Жертвами катастрофы стали два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Кроме того, специалисты не исключают пока и версию о возникших в процессе полета технических неполадках. На борту "Аэропракт А-22, также известного под названием "Летучая лисица" - двухместного сверхлегкого летательного аппарата, оснащенного двигателем, в момент ЧП находились два человека. Выжить никому из них не удалось.
Упавший в поле летательный аппарат загорелся и практически весь был уничтожен огнем. В результате целым остался лишь хвост высокоплана, отметил источник агентства.
Крушение высокоплана "Аэропракт A-22" случилось примерно в 15 часов по московскому времени. Летательный аппарат разбился в окрестностях деревни Ватулино, где расположен авиаклуб "Аэроклассика". По данным МЧС, площадь возгорания составила 5 кв. м. На земле разрушений зафиксировано не было.
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