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Под Красноярском ищут пропавших мужчину и женщину


23.10.2021 23:12
Под Красноярском ищут пропавших мужчину и женщинуФото: хатанга.рф

На севере Красноярского края продолжается поисково-спасательная операция, передает агентство "Интерфакс". Заблудившиеся в тундре мужчина и женщина успели связаться с родственниками, сообщив, что в их лодке кончился бензин.

В поисковых мероприятиях задействованы представители экстренных служб Таймыра, краевые подразделения пока не привлекались, пояснили в пресс-службе краевого МЧС. Вертолет пока не участвует в операции из-за плохой погоды, отметили в ведомстве. Район ЧП будут осматривать с воздуха, если позволят метеорологические условия.

Мужчина и женщина на лодке направлялись из населенного пункта Носок на свою стоянку, сообщил ранее региональный портал "Народы севера". Когда местные жители находились в протоках Енисея, у них кончился бензин. Связавшись с родственниками по спутниковому телефону пропавшие пояснили, что не могут сориентироваться, где оказались.

Минувшим летом пропавшая на Урале туристка стала жертвой убийства. С 35-летней жительницей Пермского края, которая отправилась в Свердловскую область на одиночный сплав и пропала, расправился случайно встреченный на берегу реки Серга 43-летний рецидивист.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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