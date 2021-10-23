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Под Красноярском ищут пропавших мужчину и женщину
23.10.2021 23:12
Фото: хатанга.рф
На севере Красноярского края продолжается поисково-спасательная операция, передает агентство "Интерфакс". Заблудившиеся в тундре мужчина и женщина успели связаться с родственниками, сообщив, что в их лодке кончился бензин.
В поисковых мероприятиях задействованы представители экстренных служб Таймыра, краевые подразделения пока не привлекались, пояснили в пресс-службе краевого МЧС. Вертолет пока не участвует в операции из-за плохой погоды, отметили в ведомстве. Район ЧП будут осматривать с воздуха, если позволят метеорологические условия.
Мужчина и женщина на лодке направлялись из населенного пункта Носок на свою стоянку, сообщил ранее региональный портал "Народы севера". Когда местные жители находились в протоках Енисея, у них кончился бензин. Связавшись с родственниками по спутниковому телефону пропавшие пояснили, что не могут сориентироваться, где оказались.
Минувшим летом пропавшая на Урале туристка стала жертвой убийства. С 35-летней жительницей Пермского края, которая отправилась в Свердловскую область на одиночный сплав и пропала, расправился случайно встреченный на берегу реки Серга 43-летний рецидивист.
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