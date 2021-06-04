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Женская сеть myJulia.ru
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Пропавшая на Урале туристка найдена убитой
4.6.2021 23:10
Фото: oka.fm
Найдено тело 35-летней жительницы Пермского края, которая отправилась в Свердловскую область на сплав и пропала.
Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве женщины, им оказался 43-летний уже не раз судимый мужчина.
В лесу на Урале поисковая группа обнаружила тело женщины, пропавшей несколько дней назад. Останки туристки из Пермского края, приехавшей в соседний регион на сплав по реке Серга, нашли в лесном массиве.
Как пояснил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, жительница Прикамья была убита. Полиция уже задержала подозреваемого в совершении этого преступления. По словам Горелых, мужчина находился "в палатке, принадлежащей убитой женщине". Однако свою причастность к гибели туристки задержанный пока пытается отрицать.
О подозреваемом известно, что в прошлом он был приговорен к восьми годам за изнасилование и разбой. После освобождения житель Нижних Серег уже вновь был обявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении тяжкого преступления. Мужчине уже предъявлено обвинение по статье "убийство из корыстных побуждений".
По версии следствия, ЧП случилось в ночь на 30 мая, когда злоумышленник увидел на берегу реки Серга туристку, с которой прежде не был знаком. Расправившись с женщиной, он спрятал ее тело и похитил имущество, а затем скрылся. Позднее полиция выяснила, что с карты туристки совершались покупки в расположенном неподалеку магазине.
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