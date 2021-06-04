Пропавшая на Урале туристка найдена убитой

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Белорусским самолетам закрыли доступ в пространство ЕС
Белорусским самолетам закрыли доступ в пространство ЕС
Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцин
Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцин
ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи
ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Новосибирске арестовали попутчика парня, погибшего после выстрела инспектора ДПСВ Новосибирске арестовали попутчика парня, погибшего после выстрела инспектора ДПС
Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцинРоссельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для создания вакцин
Путин заявил об отсутствии летальных исходов после применения «Спутника V»Путин заявил об отсутствии летальных исходов после применения «Спутника V»
Пропавшая на Урале туристка найдена убитойПропавшая на Урале туристка найдена убитой
Глава штаба ВВС Южной Кореи покидает пост после самоубийства сержантаГлава штаба ВВС Южной Кореи покидает пост после самоубийства сержанта

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пропавшая на Урале туристка найдена убитой


4.6.2021 23:10
Пропавшая на Урале туристка найдена убитойФото: oka.fm

Найдено тело 35-летней жительницы Пермского края, которая отправилась в Свердловскую область на сплав и пропала.

Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве женщины, им оказался 43-летний уже не раз судимый мужчина.

В лесу на Урале поисковая группа обнаружила тело женщины, пропавшей несколько дней назад. Останки туристки из Пермского края, приехавшей в соседний регион на сплав по реке Серга, нашли в лесном массиве.

Как пояснил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, жительница Прикамья была убита. Полиция уже задержала подозреваемого в совершении этого преступления. По словам Горелых, мужчина находился "в палатке, принадлежащей убитой женщине". Однако свою причастность к гибели туристки задержанный пока пытается отрицать.

О подозреваемом известно, что в прошлом он был приговорен к восьми годам за изнасилование и разбой. После освобождения житель Нижних Серег уже вновь был обявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении тяжкого преступления. Мужчине уже предъявлено обвинение по статье "убийство из корыстных побуждений".

По версии следствия, ЧП случилось в ночь на 30 мая, когда злоумышленник увидел на берегу реки Серга туристку, с которой прежде не был знаком. Расправившись с женщиной, он спрятал ее тело и похитил имущество, а затем скрылся. Позднее полиция выяснила, что с карты туристки совершались покупки в расположенном неподалеку магазине.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Екатеринбурге задержан устроивший стрельбу бывший полицейскийВ Екатеринбурге задержан устроивший стрельбу бывший полицейский
В Лондоне отреагировали на интервью ПротасевичаВ Лондоне отреагировали на интервью Протасевича
В Москве задержан таксист, подозреваемый в убийстве пассажираВ Москве задержан таксист, подозреваемый в убийстве пассажира
В ЦАР при взрыве погибли трое россиянВ ЦАР при взрыве погибли трое россиян
Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных сотрудниковПутин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных сотрудников

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru