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В Оренбуржье задержаны еще двое подозреваемых по делу об отравлении суррогатом
23.10.2021 21:01
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Оренбургской области задержали двух женщин, которые могут оказаться причастны к сбыту суррогатного алкоголя.
После употребления токсичного спиртного погибла 33-летняя местная жительница, ее знакомый доставлен в больницу. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое.
Новый инцидент, связанный с распространением суррогатного алкоголя, зафиксирован на территории Кваркенского района Оренбуржья, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД России. Как стало известно, после употребления некачественного спиртного скончалась жительница одного из населенных пунктов района. Сожителя погибшей женщины доставили в больницу, сейчас он находится в реанимации. По словам врачей, симптомы указывают на острое отравление метанолом.
В ходе начатой проверки полицейские выяснили, что к сбыту токсичного напитка могут быть причастны две женщины. По данным ведомства, контрафактная продукция приобреталась ими в Орске. В процессе обыска у одной из задержанных оперативники нашли семнадцать бутылок с алкоголем, четыре из которых женщина прятала за собачьей будкой. Вторая фигурантка этого уголовного дела хранила у себя шестнадцать бутылок контрафакта.
Ранее власти Оренбургской области подтвердили сведения о тридцати пяти жертвах массового отравления контрафактным алкоголем. Всего же в результате ЧП пострадали более шестидесяти жителей восточных районов региона. В рамках продолжающегося расследования полиция задержала четырнадцать подозреваемых, которые позже были взяты под стражу.
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