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В Оренбуржье число жертв отравления алкоголем выросло до 35
13.10.2021 19:14
Фото: tumenpro.ru
В Оренбургской области до тридцати пяти человек увеличилось количество погибших из-за контрафактного алкоголя.
Под наблюдением медиков остаются шестнадцать пострадавших, передает агентство "Интерфакс".
Трое пациентов, пострадавших из-за употребления контрафактного алкоголя, подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
По последним официальным данным, общее число отравившихся суррогатами алкоголя не изменилось - 64. Более половины из них - 35 - скончались. Представители местных властей, ранее подтвердившие гибель тридцати четырех человек, пояснили, что умер один из пациентов, находившихся на ИВЛ.
В стационарах региона сейчас остаются шестнадцать человек, еще тринадцать восстанавливают здоровье в амбулаторных условиях.
Первые сведения о массовом отравлении контрафактным алкоголем в ряде районов на востоке Оренбуржья начали поступать 7 октября. Эксперты выявили в организме погибших и пострадавших чистый метанол, причем у некоторых его концентрация превышала смертельный уровень в 3-5 раз.
По факту гибели людей следственные органы региона возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 238 (производство и продажа продукции, которая не отвечает требованиям безопасности, повлекшие за собой смерть более двух человек), ч. 6 ст. 171.1 (производство и сбыт немаркированного алкоголя, совершавшиеся в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере) УК РФ.
В рамках продолжающегося расследования уже арестованы четырнадцать человек. По версии следствия, суррогатная жидкость изготавливалась на основе одного из видов технического спирта, который был приобретен коммерческой организацией в башкирской столице - Уфе.
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