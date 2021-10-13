Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Оренбуржье число жертв отравления алкоголем выросло до 35

13.10.2021 19:14

Фото: tumenpro.ru



В Оренбургской области до тридцати пяти человек увеличилось количество погибших из-за контрафактного алкоголя.



Под наблюдением медиков остаются шестнадцать пострадавших, передает агентство "Интерфакс".



Трое пациентов, пострадавших из-за употребления контрафактного алкоголя, подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.



По последним официальным данным, общее число отравившихся суррогатами алкоголя не изменилось - 64. Более половины из них - 35 - скончались. Представители местных властей, ранее подтвердившие гибель тридцати четырех человек, пояснили, что умер один из пациентов, находившихся на ИВЛ.



В стационарах региона сейчас остаются шестнадцать человек, еще тринадцать восстанавливают здоровье в амбулаторных условиях.



Первые сведения о массовом отравлении контрафактным алкоголем в ряде районов на востоке Оренбуржья начали поступать 7 октября. Эксперты выявили в организме погибших и пострадавших чистый метанол, причем у некоторых его концентрация превышала смертельный уровень в 3-5 раз.



По факту гибели людей следственные органы региона возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 238 (производство и продажа продукции, которая не отвечает требованиям безопасности, повлекшие за собой смерть более двух человек), ч. 6 ст. 171.1 (производство и сбыт немаркированного алкоголя, совершавшиеся в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере) УК РФ.



В рамках продолжающегося расследования уже арестованы четырнадцать человек. По версии следствия, суррогатная жидкость изготавливалась на основе одного из видов технического спирта, который был приобретен коммерческой организацией в башкирской столице - Уфе.



Автор: Злата Богатова

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