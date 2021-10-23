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В горах Индии из-за снегопада погибли 11 человек


23.10.2021 15:00
В горах Индии из-за снегопада погибли 11 человекФото: profinews.com.ua

По меньшей мере одиннадцать человек стали жертвами непогоды на севере Индии, сообщает телевизионный канал NDTV.

ЧП случилось в горах в штате Уттаракханд, когда группу туристов застал мощный снегопад.

Со ссылкой на представителей местных властей отмечается, что в группу, которая совершала переход через горный перевал Ламкхага, входили семнадцать туристов. Вместе с ними в горы отправились несколько сопровождающих лиц. Об исчезновении группы стало известно 19 октября.

После резкого ухудшения погоды гидам удалось дойти до ближайшего населенного пункта и рассказать о ЧП. В результате были начаты поиски с участием военнослужащих. В мероприятиях задействовали армейские вертолеты.

К настоящему времени спасены двое туристов, еще одиннадцать найдены погибшими. Четыре члена группы пока числятся без вести пропавшими. По данным местной администрации, среди туристов были жители Нью-Дели и Западной Бенгалии.

Ранее в Индии не менее 88 человек стали жертвами сильных ливней и спровоцированных ими оползней и наводнений. Стихийный удар также пришелся на соседний Непал, где погибли более ста жителей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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