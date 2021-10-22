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В Непале более 100 человек погибли из-за наводнений
22.10.2021 18:07
Фото: novostink.net
В результате наводнений и схода оползней в Непале погиб по меньшей мере 101 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.
По последним официальным данным, пропавшими без вести числятся тридцать пять непальцев.
Отмечается, что как минимум сорок человек из-за наводнений и схода оползней получили различные травмы.
Власти эвакуировали из зоны бедствия более четырех тысяч жителей. В регионах, пострадавших от разгула стихии, спасатели продолжают поисковые мероприятия.
Министерство сельского хозяйства страны приступило к оценке ущерба, который был причинен сильными ливнями и их последствиями. Согласно предварительным выводам специалистов, сумма может превысить $8,3 млн.
Семьям погибшим власти выплатят по 200 тыс. рупий ($1667). Предусмотрены компенсации и тем, кто из-за удара стихии лишился крыши над головой.
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