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До сведения Путина доведены публикации о пытках в колониях
17:03
Фото: smi2.net
Публикации, связанные с пытками в российских колониях, были доведены до президента РФ Владимира Путина, передает агентство "Интерфакс".
Информация послужила поводом для начала "активных, энергичных" проверок со стороны ряда соответствующих ведомств, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Высказавшись на эту тему в ходе брифинга, пресс-секретарь Владимира Путина предложил дождаться результатов проверок. Дмитрию Пескову был задан вопрос о том, знает ли президент РФ о таких материалах, а также есть ли у главы государства мнение о ситуации, которая сложилась сейчас в системе ФСИН.
Напомним, в первых числах октября в прессе распространились сведения о пытках в колониях РФ. В частности, речь шла о СИЗО Владимирской, Иркутской и Саратовской областей, включая больницу для лечения пациентов с туберкулезом (ОТБ) No1 УФСИН по этому региону.
Как заявил тогда основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, в его распоряжении имеются свыше тысячи видеофайлов, подтверждающих системный характер подобного рода происшествий. По словам Осечкина, записи, на которых запечатлены сотрудники ФСИН, вывезены за пределы РФ.
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