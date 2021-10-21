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Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на заводе под Рязанью
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Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на заводе под Рязанью


13:07
Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на заводе под РязаньюФото: profile.ru

В результате пожара на пороховом заводе "Эластик", погибли шестнадцать человек, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

ЧП случилось на предприятии, расположенном в поселке Лесном Шиловского района Рязанской области, передает "Интерфакс".

Представитель ведомства пояснил, что на месте происшествия сейчас продолжают работу медицинские психологи и бригады медицины катастроф.

По словам Кузнецова, один человек пострадал. Врачи предварительно диагностировали у него ожоги 80% поверхности тела. Состояние пациента оценивается медиками как тяжелое, его эвакуируют в областную больницу. Замминистра добавил, что глава Минздрава Михаил Мурашко отдал поручение о подключении специалистов-комбустиологов НМИЦ хирургии им.Вишневского.

Ранее власти Рязанской области подтвердили сведения о гибели пятнадцати человек и одном пострадавшем. На тот момент оставалась неизвестной судьба и местонахождение еще одного работника предприятия.

По данным ТАСС, пострадавшего при взрыве под Рязанью бортом санавиации отправили в ожоговый центр. Мужчина находится в бессознательном состоянии.

Следственный комитет России и прокуратура уже проводят проверку по факту ЧП. Региональное Управление МЧС РФ открыло "горячую линию" для родственников погибших и пострадавших.

Взрыв с последующим возгоранием произошли на предприятии сегодня утром. Площадь пожара составила около 160 кв. метров. Открытое горение ликвидировали к 9:31. Сведения о том, что могло стать причиной случившегося, из официальных источников пока не поступало.

Как заявил губернатор региона Николай Любимов, правительство окажет помощь семьям погибших и пострадавшим в результате происшествия на заводе "Эластик".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 265

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