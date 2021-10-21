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Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на заводе под Рязанью
13:07
Фото: profile.ru
В результате пожара на пороховом заводе "Эластик", погибли шестнадцать человек, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
ЧП случилось на предприятии, расположенном в поселке Лесном Шиловского района Рязанской области, передает "Интерфакс".
Представитель ведомства пояснил, что на месте происшествия сейчас продолжают работу медицинские психологи и бригады медицины катастроф.
По словам Кузнецова, один человек пострадал. Врачи предварительно диагностировали у него ожоги 80% поверхности тела. Состояние пациента оценивается медиками как тяжелое, его эвакуируют в областную больницу. Замминистра добавил, что глава Минздрава Михаил Мурашко отдал поручение о подключении специалистов-комбустиологов НМИЦ хирургии им.Вишневского.
Ранее власти Рязанской области подтвердили сведения о гибели пятнадцати человек и одном пострадавшем. На тот момент оставалась неизвестной судьба и местонахождение еще одного работника предприятия.
По данным ТАСС, пострадавшего при взрыве под Рязанью бортом санавиации отправили в ожоговый центр. Мужчина находится в бессознательном состоянии.
Следственный комитет России и прокуратура уже проводят проверку по факту ЧП. Региональное Управление МЧС РФ открыло "горячую линию" для родственников погибших и пострадавших.
Взрыв с последующим возгоранием произошли на предприятии сегодня утром. Площадь пожара составила около 160 кв. метров. Открытое горение ликвидировали к 9:31. Сведения о том, что могло стать причиной случившегося, из официальных источников пока не поступало.
Как заявил губернатор региона Николай Любимов, правительство окажет помощь семьям погибших и пострадавшим в результате происшествия на заводе "Эластик".
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