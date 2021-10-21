Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператора

16:37

Фото: citynews2.ru



Полицейские взяли показания у известного американского актера Алека Болдуина, после чего он смог покинуть офис шерифа.



В результате трагической случайности на съемках вестерна погибла женщина-оператор и получил тяжелые ранения режиссер фильма.



Во время съемок вестерна Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера, подтвердил представитель шерифа города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Как передает агентство AFP, после инцидента 63-летний артист сам явился в полицию. Как только допрос завершился, Болдуину разрешили покинуть здание.



Никаких обвинений артисту предъявлено пока не было.



ЧП случилось в окрестностях Санта-Фе, где снимали фильм "Ржавчина" с участием Алека Болдуина. По сценарию, он должен был стрелять из оружия, в котором, как все были уверены, находились холостые патроны.



42-летняя женщина-оператор Галина Хатчинс, являющаяся уроженкой Советского Союза и имевшая гражданство Украины, от полученного ранения скончалась. В больницу также доставили 48-летнего режиссера фильма.



В продюсерской компании, прокомментировав случившееся, заявили, что речь идет об "ошибочном выстреле" из огнестрельного оружия. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить полицейским. По данным американских СМИ, Болдуин после гибели коллег выглядел абсолютно потерянным и не сдерживал слез.



Автор: Злата Богатова

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