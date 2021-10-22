|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В КЧР сотрудницу поликлиники подозревают в подделке COVID-сертификатов
22.10.2021 15:08
Фото: arnapress.kz
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы Усть-Джегутинской районной поликлиники в Карачаево-Черкесии. Как информирует пресс-служба регионального главка МВД России, подозреваемая за денежное вознаграждение оформила фальшивые документы о вакцинации от коронавируса.
Жительница Карачаево-Черкесии стала фигурантом уголовного дела, которое завели по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Медицинский работник сейчас находится под подпиской о невыезде.
По версии следствия, сотрудница поликлиники могла изготовлять фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Правоохранители располагают информацией о том, что подобные "документы" получили двое жителей республики. Плата за оформление составила 6 тыс. рублей, выяснили оперативники.
Сейчас представители МВД устанавливают причастность подозреваемой к подобным правонарушениям.
Напомним, несколько дней назад уголовное дело по факту подделки ПЦР-теста возбудили в Череповце Вологодской области.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|