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В КЧР сотрудницу поликлиники подозревают в подделке COVID-сертификатов


22.10.2021 15:08
В КЧР сотрудницу поликлиники подозревают в подделке COVID-сертификатовФото: arnapress.kz

Уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы Усть-Джегутинской районной поликлиники в Карачаево-Черкесии. Как информирует пресс-служба регионального главка МВД России, подозреваемая за денежное вознаграждение оформила фальшивые документы о вакцинации от коронавируса.

Жительница Карачаево-Черкесии стала фигурантом уголовного дела, которое завели по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Медицинский работник сейчас находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, сотрудница поликлиники могла изготовлять фиктивные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Правоохранители располагают информацией о том, что подобные "документы" получили двое жителей республики. Плата за оформление составила 6 тыс. рублей, выяснили оперативники.

Сейчас представители МВД устанавливают причастность подозреваемой к подобным правонарушениям.

Напомним, несколько дней назад уголовное дело по факту подделки ПЦР-теста возбудили в Череповце Вологодской области.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 199

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