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В Череповце возбудили уголовное дело по факту подделки ПЦР-теста


15.10.2021 17:21
В Череповце возбудили уголовное дело по факту подделки ПЦР-тестаФото: bfm.ru

Правоохранительные органы Вологодской области выявили три факта использования поддельных ПЦР-тестов, передают российские СМИ.

Со ссылкой на пресс-службу регионального правительства отмечается, что в отношении одного местного жителя возбудили уголовное дело.

По одному из фактов использования поддельных справок в Череповце завели уголовное дело, материалы переданы в суд. По двум другим инцидентам пока продолжаются проверки.

На территории Вологодской области с 6 октября ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер деятельности. Кроме того, диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, как и оказание плановой медпомощи теперь проводят лишь при наличии QR-кода о прививке или сертификата, подтверждающего перенесенный COVID-19.

Минувшим летом правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали нескольких мужчин, которые торговали фальшивыми медицинскими справками, связанными с коронавирусом. Операция проводилась на территории Выборгского района города. Злоумышленники предлагали приобрести документы, в которых содержались недостоверные данные о вакцинации от COVID-19, а также справки об отсутствии заражения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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