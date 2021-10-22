ИнтерНовости - новости в стране и мире
Нелегальная мигрантка из Ирака родила в лесу в Польше
Нелегальная мигрантка из Ирака родила в лесу в Польше
В Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран Балтии
В Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран Балтии
Москва не получала через ОЗХО сведений о Навальном
Москва не получала через ОЗХО сведений о Навальном
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силыПосольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы
На рязанском заводе из-за пожара погибла вся смена из 17 человекНа рязанском заводе из-за пожара погибла вся смена из 17 человек
Полиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператораПолиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператора
В КЧР сотрудницу поликлиники подозревают в подделке COVID-сертификатовВ КЧР сотрудницу поликлиники подозревают в подделке COVID-сертификатов
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Ростовской области трое детей стали жертвами пожара в частном доме


22.10.2021 12:49
В Ростовской области трое детей стали жертвами пожара в частном домеФото: smi2.net

Следователи выясняют обстоятельства гибели трех детей, тела которых были найдены после пожара в частном доме в Ростовской области.

По данным регионального СУ СКР, в момент возгорания малыши находились дома одни.

Оставленные без присмотра взрослых дети погибли в результате пожара на хуторе Байков Ростовской области. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, трагедия случилась на улице Центральной. В мероприятиях по тушению огня было задействовано около сорока пожарных, привлекалось двенадцать единиц техники, отметили в ведомстве.

В ходе начатой доследственной проверки правоохранители выяснили, что жертвами ЧП стали дети трех, четырех и шести лет. После случившегося на хутор прибыли зампрокурора Ростовской области и и.о. главы районной прокуратуры. Ведомство также инициировало проверку по факту гибели дошкольников.

Где в момент пожара находились родители детей, официальные источники пока не уточняют. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам предварительного разбирательства.

Напомним, в начале октября жительницу Сахалина осудили за гибель троих детей при пожаре. Томаринский районный суд признал 26-летнюю женщину виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы на два года и восемь месяцев. Отбывать срок матери погибших детей предстоит в колонии общего режима.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

СМИ сообщают о казни волейболистки сборной АфганистанаСМИ сообщают о казни волейболистки сборной Афганистана
Посольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силыПосольство РФ: решения непризнанного Косова не имеют правовой силы
Жителю Новосибирска грозит пожизненный срок за жестокое убийство девушкиЖителю Новосибирска грозит пожизненный срок за жестокое убийство девушки
Полиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператораПолиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператора
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru