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В Ростовской области трое детей стали жертвами пожара в частном доме
22.10.2021 12:49
Фото: smi2.net
Следователи выясняют обстоятельства гибели трех детей, тела которых были найдены после пожара в частном доме в Ростовской области.
По данным регионального СУ СКР, в момент возгорания малыши находились дома одни.
Оставленные без присмотра взрослых дети погибли в результате пожара на хуторе Байков Ростовской области. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, трагедия случилась на улице Центральной. В мероприятиях по тушению огня было задействовано около сорока пожарных, привлекалось двенадцать единиц техники, отметили в ведомстве.
В ходе начатой доследственной проверки правоохранители выяснили, что жертвами ЧП стали дети трех, четырех и шести лет. После случившегося на хутор прибыли зампрокурора Ростовской области и и.о. главы районной прокуратуры. Ведомство также инициировало проверку по факту гибели дошкольников.
Где в момент пожара находились родители детей, официальные источники пока не уточняют. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам предварительного разбирательства.
Напомним, в начале октября жительницу Сахалина осудили за гибель троих детей при пожаре. Томаринский районный суд признал 26-летнюю женщину виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы на два года и восемь месяцев. Отбывать срок матери погибших детей предстоит в колонии общего режима.
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