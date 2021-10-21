Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тюменской области боксер убил медведя, растерзавшего рыбака

21.10.2021 14:37

Фото: dela.ru



Следственные органы Уватского района Тюменской области выясняют обстоятельства гибели местного жителя, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы в результате нападения медведя.



Как информирует пресс-служба СУ СКР по региону, происшествие случилось 19 октября.



Трое мужчин возвращались с рыбалки, когда на них внезапно напал медведь. Первый из приятелей, на которого набросился хищник, от полученных ранений скончался на месте. Второй рыбак, будучи травмированным, смог нанести агрессивному животному несколько ударов ножом и отразить атаку.



Третий из рыбаков, который немного отстал от своих знакомых, не пострадал. Он доставил раненого приятеля в больницу, где ему сразу же начали оказывать помощь.



Позже стало известно, что хищника убил 23-летний боксер Илья Медведев. Как указано на официальном сайте Федерации бокса РФ, организация совместно с Международной ассоциацией бокса (AIBA) полностью берут на себя расходы на лечение спортсмена и намерены следить за его состоянием и восстановлением.



Илья Медведев - мастер спорта по боксу, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров.



В Госохотдепартаменте Тюменской области, прокомментировав происшествие, заявили, что инцидент случился в территории заказника "Поваровский". По данным ведомства, тело погибшего мужчины нашли на расстоянии около 150 м от Иртыша. Рядом находилась застреленная медведица, которой, по оценкам специалистов, было 3-4 лет.



В 30 м к западу от места происшествия охотоведы обнаружили берлогу, около которой замечены следы крови и множество гильз. По факту произошедшего проводится проверка. Известно также, что рыбаки имели при себе гладкоствольное ружье 20-го калибра, которое не было официально зарегистрировано.



Ранее сообщалось о жителе Приморья, который попал в больницу после нападения медведя.



Автор: Злата Богатова

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