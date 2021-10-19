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Житель Приморья попал в больницу после нападения медведя
19.10.2021 13:13
Фото: da-info.pro
Медведь напал на человека на территории Надеждинского района Приморского края, передают местные СМИ со ссылкой на сообщение регионального Госохотнадзора.
Пострадавшему мужчине потребовалась госпитализация.
ЧП случилось в минувшие выходные. Какие-либо другие подробности нападения пока не приводятся. Известно лишь, что по факту случившегося проводит проверку Управление по охране объектов животного мира и ООПТ краевого министерства лесного и охотничьего хозяйства.
Сведений о состоянии пострадавшего пока не поступало. Известно лишь, что он восстанавливает здоровье в условиях стационара.
Все обстоятельства инцидента предстоит выяснить инспекторам Госохотнадзора, которых направили в район происшествия, указано в официальном сообщении.
Ранее в Следственном комитете России объявили о том, что пропавшего в Коми 45-летнего сторожа турбазы растерзал медведь. Останки мужчины, пропавшего в минувшем апреле, в начале лета были найдены на территории национального парка "Югыд ва".
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