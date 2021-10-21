ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге осудили торговавшего наркотиками курсанта Военно-морской академии
В Петербурге осудили торговавшего наркотиками курсанта Военно-морской академии
В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
В школах России объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября
Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на заводе под Рязанью
Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на заводе под Рязанью
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Полиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператораПолиция отпустила Болдуина после допроса по делу о гибели оператора
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%
Минздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на заводе под РязаньюМинздрав РФ подтвердил гибель 16 человек на заводе под Рязанью
Жителю Новосибирска грозит пожизненный срок за жестокое убийство девушкиЖителю Новосибирска грозит пожизненный срок за жестокое убийство девушки
В Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран БалтииВ Афинах во время выступления Матвиенко зал покинули делегации Польши и стран Балтии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На польско-белорусской границе погиб мигрант из Сирии


21.10.2021 13:08
На польско-белорусской границе погиб мигрант из СирииФото: tv5.zp.ua

В реке Западный Буг, протекающей по границе Польши и Белоруссии, обнаружили тело 19-летнего уроженца Сирии.

Молодой человек погиб, пытаясь нелегально проникнуть на территорию Европы, передают польские СМИ.

О случившемся рассказал пресс-секретарь главного коменданта полиции в Люблине Анджей Фиелек. В комментарии для Polskie Radio он пояснил, что личность погибшего удалось установить по словам другого молодого человека, также прибывшего в регион из Сирии. Мужчина пояснил, что они вместе пробирались в Польшу из Белоруссии.

Преодолевая реку, один из парней утонул. Второму удалось добраться до берега, после чего он оказался на польской территории, сообщил Фиелек. По его словам, правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств гибели сирийского мигранта.

По данным официальной статистики, в последние месяцы на польско-белорусской границе существенно возросло число нелегальных мигрантов, являющихся уроженцами Северной Африки и государств Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Европу. Семь из них погибли при различных обстоятельствах.

Ранее сообщалось о гражданке Ирака, нелегально проникшей в Польшу. Вскоре после незаконного пересечения границы женщина родила ребенка в лесу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Собчак не подписала документ о неразглашении данных по делу о ДТП в СочиСобчак не подписала документ о неразглашении данных по делу о ДТП в Сочи
Глава Казахстана заявил о пользе русского языкаГлава Казахстана заявил о пользе русского языка
В Нью-Йорке появился памятник горилле, убитой в зоопарке ЦинциннатиВ Нью-Йорке появился памятник горилле, убитой в зоопарке Цинциннати
В убийстве британского депутата подозревают сына экс-советника премьера СомалиВ убийстве британского депутата подозревают сына экс-советника премьера Сомали
Любовь Соболь объявлена в розыскЛюбовь Соболь объявлена в розыск

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru