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На польско-белорусской границе погиб мигрант из Сирии
21.10.2021 13:08
Фото: tv5.zp.ua
В реке Западный Буг, протекающей по границе Польши и Белоруссии, обнаружили тело 19-летнего уроженца Сирии.
Молодой человек погиб, пытаясь нелегально проникнуть на территорию Европы, передают польские СМИ.
О случившемся рассказал пресс-секретарь главного коменданта полиции в Люблине Анджей Фиелек. В комментарии для Polskie Radio он пояснил, что личность погибшего удалось установить по словам другого молодого человека, также прибывшего в регион из Сирии. Мужчина пояснил, что они вместе пробирались в Польшу из Белоруссии.
Преодолевая реку, один из парней утонул. Второму удалось добраться до берега, после чего он оказался на польской территории, сообщил Фиелек. По его словам, правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств гибели сирийского мигранта.
По данным официальной статистики, в последние месяцы на польско-белорусской границе существенно возросло число нелегальных мигрантов, являющихся уроженцами Северной Африки и государств Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Европу. Семь из них погибли при различных обстоятельствах.
Ранее сообщалось о гражданке Ирака, нелегально проникшей в Польшу. Вскоре после незаконного пересечения границы женщина родила ребенка в лесу.
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